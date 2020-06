Schalke und Hannover verlieren

Emanuel Pogatetz hatte beim Spiel von Hannover 96 bei Atletico viel zu tun. Die Madrilenen gingen schon früh nach einer kollektiven Fehlleistung der Hannover-Abwehr durch Torjäger Falcão in Führung. Aus dem Nichts kamen die Deutschen zum Ausgleich: Diouf traf aus kurzer Distanz (39.).



Nach dem Wechsel hatte Hannover den Gegner besser im Griff. Trotzdem kassierte man durch Salvio noch ein Tor (89.). Für Atletico ging eine stolze Serie weiter. Es war der achte Sieg in der Europa League in Folge.