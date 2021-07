Schalke schießt Wolfsburg ab

Schalke 04 hat den Anschluss an die Tabellenspitze in der deutschen Fußball-Bundesliga in der 22. Runde gewahrt. Die Gelsenkirchner fertigten am Sonntag den VfL Wolfsburg vor 60.511 Zuschauern mit 4:0 ab und haben als Vierter (44) nur fünf Punkte Rückstand auf Tabellenführer Borussia Dortmund (49).



Dazwischen liegen auch noch Borussia Mönchengladbach (46/Stranzl) und Bayern München (45/Alaba). Christian Fuchs spielte bei den Siegern links in der Viererkette durch und bereitete den zweiten (Idealpass) und dritten Treffer (Eckball) vor.