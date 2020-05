Schalke: Giefer oder Iker Casillas

Bundesliga.Ein Patzer von Timo Hildebrand gegen Chelsea – und schon brodelt es bei Schalke 04. Laut übereinstimmenden Medienberichten denken die Verantwortlichen über die Verpflichtung von Iker Casillas nach. Der 32-jährige spanische Teamtormann ist bei Real Madrid nur noch zweite Wahl, bewies aber zuletzt in der Champions League, dass er immer noch zu den Besten seiner Zunft gehört.

Was für einen Wechsel spricht: Casillas will vor der WM mehr Spielpraxis, sein Konkurrent Diego Lopez bekam den Vertrag aufgebessert und verlängert. Was dagegen spricht: Casillas ist an Real bis 2017 gebunden und dort einer der Topverdiener. In Düsseldorf wiederum wird gemunkelt, dass Tormann Fabian Giefer im Sommer ablösefrei zu Schalke wechselt.

In Gelsenkirchen wird aber auch noch Meisterschaft gespielt, die Mannschaft von Christian Fuchs empfängt am Samstag Bremen, wo nur Junuzovic spielen wird, weil Prödl angeschlagen ist.