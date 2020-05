"Sankt Hanappi": Rapid in Weinflaschen

Rapid hat wieder Grund zum Anstoßen. Passend, dass knapp vor Weihnachten ein Wein mit dem Namen "Sankt Hanappi" beim Stadtheurigen Gigerl präsentiert wurde. Taufpaten der edlen Tropfen aus dem Hause Rainprecht in Oggau waren Ernst Dokupil und Kapitän Steffen Hofmann. "Der Wein ist momentan das Beste an Sankt Hanappi", grinste der verletzte Spielmacher in Anspielung auf Umbau–Diskussionen des Hütteldorfer Stadions.