Sandhausen holt Rene Gartler

Die Zukunft von Rene Gartler ist geklärt: Der Wiener wird künftig in der 2. Deutschen Bundesliga für den SV Sandhausen stürmen. Gartler wurde vom Klub aus Baden-Württemberg für drei Jahre unter Vertrag genommen. Zuletzt spielte der 28-Jährige für die SV Ried. Die Innviertler kann er nun ablösefrei verlassen. Sandhausen, wo auch die Österreicher Stefan Kulovits und Marco Knaller engagiert sind, belegte in der abgelaufenen Saison den 12. Tabellenrang.

Für Sandhausens Geschäftsführer Otmar Schork war Gartlers Verpflichtung „ein Meilenstein“, Präsident Jürgen Machmeier sprach gar von einem „Königstransfer“. Gartler soll die Torquote des Vereins heben, dem in der letzten Saison nur 29 Treffer in 34 Runden gelangen. Für Ried traf der Angreifer 2013/14 in der Bundesliga immerhin 15 Mal.