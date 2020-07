Salzburgs Neue versprechen viel

Nach einem schwachen August mit nur fünf Punkten aus vier Bundesliga-Spielen blieb Salzburg im September ungeschlagen und holte doppelt so viele Zähler wie im Monat zuvor. Damit ist vorerst auch einmal die zum Teil übertriebene Kritik an der Arbeit von Trainer Schmidt verstummt. Der wirkte am Sonntag nach dem ersten Heimsieg nach über zwei Monaten richtig gelöst. "Es macht einfach mehr Spaß, wenn du gewinnst als wenn du nicht gewinnst", gab der 45-Jährige zu.

Salzburgs Neuzugänge waren maßgeblich daran beteiligt, dass die Leistungskurve der Salzburger nach oben zeigt. Die individuelle Klasse hat jeder schon bewiesen. Dass sie auch gemeinsam Klasse haben können, blitzte in einigen Phasen der Spiele auf. Noch passen aber nicht alle Laufwege, noch stimmen nicht alle Abspiele. Es fehlt an der Präzision und am blinden Spielverständnis, um das wahre Potenzial abzurufen.

Doch dafür benötigt es Zeit, die sich die Salzburger allerdings in den letzten Wochen erarbeitet haben. Bei einer Niederlage in Runde 9 bei der Austria hätte der Rückstand auf Platz 1 schon neun Punkt betragen können. Nun liegt der Titelverteidiger nach Runde 10 nur einen Zähler hinter Tabellenführer und Rekordmeister Rapid.