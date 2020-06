Salzburgs Maierhofer trifft und trifft

Stefan Maierhofer ist und bleibt umstritten. Aber er macht in Salzburg das, wofür er bezahlt wird: Er erzielt Tore. Nach seinem 1:0 beim 3:2-Erfolg gegen Steaua Bukarest am Mittwoch und dem 1:0 beim 1:0 gegen Terek Grosny am Donnerstag traf Maierhofer auch am Sonntag: Österreichs Torschützenkönig schoss gegen RSC Anderlecht wieder das 1:0. Österreichs Doublegewinner konnte auch gegen Belgiens Meister überzeugen. Savic erzielte kurz vor Schluss noch das 2:0 für die in Testspielen noch ungeschlagenen Salzburger.



Eine Entscheidung hat Neo-Trainer Roger Schmidt getroffen: Der Niederländer David Mendes da Silva, der im Jänner 2012 unbedingt zum Premier-League-Klub Queens Park Rangers wechseln wollte, wurde zum neuen Kapitän bestimmt.