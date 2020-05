Jonatan Soriano: Der 100-Tore-Mann

Mit zwei Toren war Jonatan Soriano Mitte Juli hauptbeteiligt, dass Salzburg der Saisonstart mit einem 6:1 gegen Rapid perfekt gelang. Am Sonntag gastiert der Spanier mit dem auf Platz 2 abgerutschten Titelverteidiger bei Rapid und muss im Happel-Stadion einen nach drei Niederlagen in Serie auf nur noch drei Punkte geschrumpften Vorsprung verteidigen (16.30 Uhr, live ORFeins, Sky).

Mittwoch war für Soriano ein besonderer Tag: An seinem 29. Geburtstag erzielte er im Cup beim Sportklub seine Tore 99 und 100 für Salzburg in seinem erst 111. Pflichtspiel. Die Hunderter-Marke erreichte er als Erster in der fast zehnjährigen Ära Red Bull.

Alle 91 Minuten schoss der Bundesliga-Torschützenkönig 2013/’14 im Schnitt ein Tor, besonders oft traf er von der 31. bis zur 60. Minute. In dieser Phase erzielte er 41 Treffer. Fast drei Viertel seiner Tore (74) erzielte der Spanier mit dem rechten Fuß. Mit diesem verwertete der beste Torschütze der Europa-League-Saison 2013/’14 auch zwölf Elfer.

55 Tore schoss Soriano in der Red-Bull-Arena. Wohl fühlt er sich auch bei seinem Lieblingsgegner: In Wiener Neustadt traf Salzburgs Kapitän 12 Mal in sechs Partien.

In Wien lief es bisher nicht so gut: Die beiden Tore auf dem Sportclub-Platz waren seine ersten Treffer in der Bundeshauptstadt. Im alten Hanappi-Stadion hat Soriano nie getroffen – vielleicht klappt es ja heute im Happel-Stadion besser.