Salzburgs Fokus liegt auf Admira

Der Kärntner warnte davor, den Bullen wie Ajax in die Pressingfalle zu tappen. "Die Salzburger haben so viel Klasse, die darf man nicht ins Rollen kommen lassen. Dann kreieren sie Dinge, die nicht zu verteidigen sind. Sie dürfen nicht mit dem Gesicht zu uns in Ballbesitz kommen."

Der Fokus auf den beiden Ajax-Partien sei für die Admira sicher nicht nachteilig. International traut Knaller Salzburg alles zu. "Der Europa-League-Titel ist möglich", meinte der Admira-Trainer. "Das Potenzial ist da."