Salzburgs Alan noch immer nicht fit

Nach der Pfingstruhe kommt langsam wieder Bewegung in den österreichischen Transfermarkt. Besonders rund geht es derzeit in Wr. Neustadt.



Neo-Trainer und Peter-Stöger-Nachfolger Heimo Pfeifenberger muss mit einer stark veränderten Mannschaft in die kommende Saison gehen. Michael Madl ist der zehnte Abgang. Der Verteidiger, der auch bei Rapid ein Thema war, wechselt zu Sturm Graz. Aber die Neustädter haben auch schon sechs Neuzugänge. Nach den Torhütern Markus Glänzer (von SG Drautal) und Thomas Vollnhofer (SKN St. Pölten) und der Rapid-Leihgabe Dominik Hofbauer (zuletzt bei SKN St. Pölten) wurden von der Austria Dario Tadic und Christoph Freitag (zuletzt bei FC Lustenau) ausgeliehen. Seit Donnerstag ist auch fix, dass Thomas Fröschl künftig für Wr. Neustadt stürmen wird. Der Oberösterreicher wurde für ein Jahr von Rapid ausgeliehen. Der 23-jährige Mittelstürmer absolvierte in der abgelaufenen Saison 20 Partien in der Ersten Liga für SKN St. Pölten.



Auf Klubsuche ist Mario Kienzl. Der Ex-Sturm-Kapitän wird nach einer enttäuschenden Saison den FC Vaduz nach nur einem Jahr wieder verlassen. Für Kienzl soll es zwei Angebote aus der österreichischen Bundesliga geben, obwohl er in der zweiten Schweizer Liga nur zwölf Spiele absolvierte und in lediglich zwei Partien über 90 Minuten spielen durfte.



Bei Doublegewinner Salzburg bleibt der Brasilianer Alan das große Sorgenkind. Der Stürmer hatte sich Ende August 2011 eine schwere Knieverletzung zugezogen. Nun verlief die Reha nach der Operation in Brasilien nicht zufriedenstellend. In Salzburg geht man nun davon aus, dass der 22-Jährige den Trainingsauftakt Mitte Juni verpassen wird. Schon im Frühjahr gab es Gerüchte, dass Alan nicht mit dem nötigen Ernst an seiner Fitness arbeiten soll.