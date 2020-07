Salzburger Arbeitssieg gegen Sturm

Es bleibt dabei: Sturm kann in der Red-Bull-Arena nicht gewinnen. Im 19. Versuch setzte es im Salzburger EM-Stadion die 16. Niederlage – dank eines späten Treffers von Salzburgs Bestem, des Doppel-Torschützen Sadio Mané.

Zehn Minuten benötigten die Salzburger, um sich in der eigenen Unordnung zurechtzufinden. Denn in der Offensive gibt es keine fixen Plätze. Berisha, Kampl, Mané, Soriano und Leitgeb halten ihre Positionen nicht, sondern sind praktisch überall, aber auch manches Mal nirgends in der gegnerischen Hälfte zu finden.

In der Salzburger Findungsphase hätte es gut und gerne 0:1 stehen können. Doch Sturm-Stürmer Okotie, der mit einer Furcht einflößenden schwarzen Maske spielte, ließ eine gute Chance ungenützt (2.).