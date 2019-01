Salzburg verpflichtet Albert Vallci von Wacker Innsbruck

In der Donnerstag-Ausgabe der Tirol-Krone hatte Vallci gemeint, dass er Wacker Innsbruck nur verlassen würde, wenn „alles“ passt: „Für mich, den Klub, die Perspektive.“ Und außerdem: „Ich will spielen.“ Da hat er sich in Salzburg einiges vorgenommen. Denn die Linksverteidiger-Position ist seit Jahren fix an Andreas Ulmer vergeben.

Und im Duell mit dem 33-jährigen Routinier haben sich schon einige Neuzugänge versucht, langfristig aus der Mannschaft konnte ihn noch kein Konkurrent spielen. Kooperationsspieler beim FC Liefering kann Vallci übrigens keiner werden. Dafür ist der 23-Jährige schon zu alt.

