Salzburg verliert den Anschluss

Auch Salzburg kann nicht alle Ausfälle adäquat ersetzen. In Ried gingen die verletzten Rodnei, Soriano und Kampl an allen Ecken und Enden ab. Ohne das Trio verlor der Titelverteidiger mit 1:3 und hat vor dem direkten Duell kommenden Sonntag fünf Punkte Rückstand auf Tabellenführer Austria.

Nur in der Startphase spielte Salzburg so stark wie in den letzten Monaten. Ein Tor war nur die Frage der Zeit. Das 1:0 fiel auch sehr früh: Kampl-Ersatz Teigl ließ nach einem Fehler des Ex-Salzburgers Riegler Ried-Keeper Gebauer keine Chance (5.).

Nach 15 Minuten ließen die Salzburger nach, kamen die Rieder ins Spiel. Der Ausgleich fiel allerdings aus dem Nichts: Walch, ein weiterer Ex-Salzburger, der statt Gartler als Solospitze aufgeboten worden war, schlenzte den Ball Richtung Kreuzecke. Das schöne 1:1 hatte aber einen Schönheitsfehler. Denn vor dem Tor hatte der Wiener Schiedsrichter Grobelnik einen Rempler des Rieder Torschützen Walch an Leitgeb übersehen.

Bei den Salzburgern machten sich die Ausfälle von Minute zu Minute mehr bemerkbar. Das Kombinationsspiel war bei weitem nicht so flüssig wie in den letzten Wochen. Und auch das schnelle Umschalten klappte dieses Mal überhaupt nicht. Nach dem Wechsel traf der Rieder Zulj mit einem Weitschuss die Latte (53.). Auch Salzburg hatte zwei Chancen, Teigl scheiterte aber beide Male am starken Ried-Keeper Gebauer.