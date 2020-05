Salzburg und WSG Tirol remisieren in einem Testspiel

Red Bull Salzburg ist im einzigen Testlauf vor dem Fußball-ÖFB-Cup-Finale gegen Austria Lustenau in einer Woche ohne Sieg geblieben. Der Bundesliga-Titelverteidiger trennte sich am Freitag vom Ligarivalen WSG Tirol in Wals-Siezenheim mit 1:1.

Die Partie fand in Zeiten der Corona-Pandemie unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt und ist das jeweils einzige Testspiel vor der Saisonfortsetzung.

Der Aufsteiger aus Tirol verzeichnete in einer chancenarmen Partie einen Traumstart, Stürmer Kelvin Yeboah traf nach einem Eckball schon in der zwölften Minute per Kopf.