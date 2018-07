Salzburg-Start gegen den Angstgegner

Meisterliche Premiere. Es ist ungewohnt für Salzburg: Mit dem LASK gastiert heute zum Bundesliga-Start ein Team in der Red-Bull-Arena (17 Uhr, live Sky), das eine englische Woche abschließt, während die Salzburger eine pflichtspielfreie Woche hatten. Die Linzer feierten am Donnerstag einen 4:0-Erfolg im Hinspiel der zweiten Qualifikationsrunde der Europa League gegen Lilleström.

In der Vorsaison war dies anders. Da hatten die Salzburger dank des Erfolgslaufs in der Europa League praktisch immer drei Spiele in acht Tagen. 25 englische Wochen waren es insgesamt. Dass die Mannschaft von Trainer Marco Rose trotzdem problemlos Meister geworden ist, ist nur ein weiterer Beweis, wie gut unter dem Deutschen gearbeitet wird.