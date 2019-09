Salzburg-Star Haaland droht Ausfall im Hit beim LASK

Es ist das beste, was Österreichs Bundesliga derzeit zu bieten hat. Die achte Runde wartet am Sonntag (17.00 Uhr) mit dem Schlager LASK - Salzburg auf, der ganz im Zeichen der erfolgreichen Europacupauftritte steht. Just "Bullen"-Shooting-Star Erling Haaland könnte im Duell zwischen Vizemeister und Meister aber fehlen - er musste im Freitagtraining mit einer fiebrigen Verkühlung passen.

"Es ist aber nicht so schlimm, ich hoffe, dass es sich für Sonntag ausgeht", meinte dazu Trainer Jesse Marsch, der mit seinem neuen Team den zehnten Sieg im zehnten Spiel anvisiert. Der bisher schönste passierte wohl am Dienstag, das 6:2 über Genk bei der Champions-League-Premiere - und Haaland war mit drei Treffern der Mann des Abends. Die Fans belohnten den 19-Jährigen auf der UEFA-Homepage am Freitag mit der Wahl zum Spieler der Woche, an deren Ende er also fehlen könnte.