Salzburg: Roses Heimbilanz ist noch immer makellos

In der Red-Bull-Arena, die nun in neuem Glanz erstrahlt, nachdem der Großteil des Oberrangs mit Riesenbanner verhängt worden ist, konnte hingegen noch keine Mannschaft den von Rose trainierten Serienmeister schlagen. 44 Heimspiele ist Red Bull unter dem deutschen Erfolgscoach mittlerweile schon unbesiegt – 35 Partien davon endeten mit Salzburger Erfolgen, nur neun nur mit einem Unentschieden.

Am heutigen Samstag versucht also der WAC, die Erfolgsserie des überlegenen Tabellenführers zu beenden. In der vergangenen Saison gab es für die Kärntner mit einem 1:2 und einem 0:2 zwei Niederlagen, die im Rahmen blieben.

Aber nicht nur deshalb bleibt Rose seiner Linie treu: Wie jeden anderen Gegner auch nimmt der Deutsche Wolfsberg ernst. „Es wird eine starke Leistung nötig sein, um als Sieger vom Platz zu gehen“, betonte Rose, der nicht rotieren will, obwohl am Donnerstag das Hinspiel im Europa-League-Achtelfinale in Neapel ansteht: „Wir denken in keiner Form an das Hinspiel – weil das auch vonnöten ist, sonst können wir große Probleme bekommen.“