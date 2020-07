Salzburg neu und die alte Serie

Es gibt Reisen, die sollte man gar nicht antreten. So eine ist für Sturm Graz die Fahrt nach Salzburg. Seit dort nicht mehr im mittlerweile abgerissenen Stadion im berüchtigten Bezirk Lehen, sondern in der Red-Bull-Arena in Wals-Siezenheim vor den Toren der Stadt gespielt wird, gab es für die Grazer nichts mehr in Salzburg zu gewinnen.



18 Duelle fanden im Salzburger EM-Stadion statt, 15 Spiele endeten mit einem Heimsieg, nur drei mit einem Unentschieden, darunter allerdings beide Spiele in der vergangenen Saison, wobei jenes im August 2011 die Grazer eigentlich hätten gewinnen müssen. Damals war fast die komplette Elf der Salzburger nach einem Europacup-Spiel bei Omonia Nikosia erkrankt. Trotzdem reichte es für Sturm nur zu einem 1:1.



Roger Schmidt interessiert das vor dem 19. Duell (Sonntag 16 Uhr, live ORFeins, Sky) alles nicht. Kein Wunder, Salzburgs neuer Trainer war ja auch bisher für kein Heimspiel gegen die Grazer verantwortlich. "Diese Bilanzen sind vielleicht ganz interessant für Außenstehende", erklärte der Deutsche. "Aber wenn der Schiedsrichter anpfeift, spielt das letztendlich überhaupt keine Rolle, wir gehen völlig unvorbelastet ins Spiel", sagt der Deutsche.



Schmidt hat übrigens auch eine Heimbilanz – und die ist für Salzburger Verhältnisse ziemlich schlecht: ein Sieg gegen Mattersburg (3:2), zwei Remis gegen Ried (1:1) und Wr. Neustadt (1:1) sowie eine Niederlage gegen Rapid (0:2).