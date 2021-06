Salzburg hofft auf "größten Erfolg"

Sowohl Salzburg als auch Charkiw haben seit Mitte Dezember ( Salzburg am 18., Charkiw am 15.) keine Pflichtspiele mehr bestritten. Während sich die Ukrainer beim Trainingslager in Antalya zuletzt den Ahmed-Kadyrow-Cup durch einen Finalsieg über Rapid Bukarest sicherten, hielt sich Salzburg mit Tests gegen zumeist unterklassige Gegner fit. Für Schiemer kein Nachteil: "Es sind in der Vorbereitung oft ganz komische Spiele, die haben ohnehin nicht den Charakter von Bewerbsspielen."



Schiemer sieht sein Team jedenfalls am richtigen Weg. "Wir kommen dem, was wir uns vorstellen, immer näher", betonte er. Schließlich hatte Moniz bis zuletzt regelmäßig darauf verwiesen, dass seine Elf noch Zeit benötige. "Wir haben eine unglaubliche Auswahl an Spielern, die jetzt regelmäßig trainiert und gespielt haben. Ich glaube, wir können wirklich sehr Großes erreichen. Ich bin überzeugt, dass das eine Klassemannschaft ist, die in Europa weit kommen kann."



Angst vor einer möglichen Kälteschlacht in der Ukraine hat er keine. "Wir sind das ja jetzt auch aus Salzburg gewohnt", meinte Schiemer. Sollten die Temperaturen freilich drohen, zum Spieltermin (22:00 Uhr Ortszeit) unter minus 15 Grad zu fallen, ist man bei Salzburg durchaus geneigt, im Falle der Zustimmung des Gegners das Spiel auf die Nachmittagsstunden vorzuverlegen. Eine diesbezügliche Entscheidung werde aber erst kurzfristig fallen.