Salzburg gastiert beim Angstgegner

Mattersburg ist für die Salzburger ein unangenehmer Gegner: In der Meistersaison gab es nur einen Sieg für Salzburg in vier Spielen. Und auch das Hinspiel am 28. Juli wurde nur knapp mit 3:2 gewonnen. Mattersburg hatte die erste Halbzeit verschlafen, kämpfte sich aber nach Seitenwechsel von 0:2 auf 2:2 heran. Das ist typisch für das Auftreten der Burgenländer gegen Salzburg, seit dort die Millionen sprudeln: Die Herren Stars konnten sich mit der aggressiven Spielweise nicht anfreunden.

Aber am Samstag kommt eine Unbekannte ins Pappelstadion. Vor zwei Monaten spielten in Mittelfeld und Sturm die Herren Teigl, Mendes (75. Maierhofer), Leitgeb, Jantscher (66. Zarate), Hierländer (88. Hinteregger) und Soriano. Bis auf Soriano und Leitgeb sind die anderen entweder verletzt, auf der Bank oder in Russland. Mit Berisha, Kampl und Mané haben die Salzburger keine Stars geholt, sondern junge und unverbrauchte Spieler. Und vor allem schnelle Spieler.