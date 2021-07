Salzburg: Ein Sieg in Krasnodar ist Pflicht

Sollten die Salzburger mit mehr als einem geschossenen Tor gewinnen, könnten sie sich sogar noch aus eigener Kraft Platz zwei holen. Dann reicht in jedem Fall ein Sieg im letzten Heimspiel am 8. Dezember gegen Schalke, weil so die direkten Duelle gegen beide Konkurrenten für Salzburg sprächen.

Bei einem 1:0-Sieg hätte man nur die 0:1-Heimniederlage gegen die Russen egalisiert. Dann würde bei Punktegleichheit nur mit Krasnodar das Torverhältnis aus allen sechs Gruppenspielen entscheiden. Das spricht momentan gegen Red Bull.

Salzburg könnten sogar sechs Punkte reichen. Voraussetzung für diesen Coup wären neben einem eigenen Sieg in Russland eine Pleite von Nizza bei Schalke, ein Heimsieg der Franzosen gegen Krasnodar sowie das beste Torverhältnis in den direkten Duellen der drei Konkurrenten.

Aufstiegschancen: 25 %