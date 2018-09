Salzburg-Coach Rose zog den Hut vor seinen "Serientätern"

Serienchampion Salzburg zieht weiter einsam seine Kreise an der Spitze der Fußball-Bundesliga. Das 4:1 (0:0) am Samstag beim WAC war zwar kein Galaakt und der Sieg kurzzeitig sogar in Gefahr, brachte den Salzburgern letztlich aber eine neue Rekordmarke: Mit dem neunten Erfolg im neunten Saisonspiel übertraf die Elf von Marco Rose die Acht-Spiele-Start-Serie Rapids von 1987/88.

"Hut ab vor meinen Jungs", erklärte Rose, der solche Serien gemeinhin nicht gerne kommentiert. "Das ist schon außergewöhnlich, wenn du neun Spiele in Folge gewinnst. Und immer wieder mit Energie reingehst und für den Erfolg arbeitest", sagte der 42-Jährige. Das spreche nicht zuletzt für die mentale Stärke seiner Truppe. "Das ist die große Kunst. Wir müssen versuchen, die Serie am Leben zu erhalten."