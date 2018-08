Salzburg-Coach Rose: „Wir werden mehr Überzeugung brauchen“

Eine Salzburger Serie ist am Dienstag im Champions-League-Play-off-Hinspiel in Belgrad zu Ende gegangen. Im achten Saisonspiel gab es erstmals keinen Sieg. Weil aber zum sechsten Mal in Folge auch bei Roter Stern kein Gegentor kassiert wurde, ist nach dem 0:0 die Ausgangslage vor dem Rückspiel am kommenden Mittwoch in der Red-Bull-Arena völlig offen.

„Es war ein schwieriges Spiel. Beide Teams haben gekämpft. Meiner Mannschaft hat heute ein Stück weit die letzte Überzeugung gefehlt“, sagte Salzburg-Trainer Marco Rose noch dem Unentschieden gegen den serbischen Meister: „Es hat bei uns auch das letzte Risiko gefehlt. Aber der Gegner ist sehr massiert und gut gestanden. Am Ende ist ein 0:0 herausgekommen“, meinte der Deutsche, der Salzburg in der vergangenen Saison bis ins Semifinale der Europa League geführt hatte.