Salzburg baut radikal um

Es ist so ein munteres Kommen und Gehen, dass man langsam, aber sicher den Überblick verliert. In Salzburg wird der Kader radikal umgebaut, so radikal, dass es nach dem Doublegewinn in der vergangenen Saison doch überrascht.

Fixe Neuzugänge in der Ära von Neo-Sportdirektor Ralf Rangnick sind zwar erst die drei Norweger Valon Berisha, Havard Nielsen und Zymer Bytyci (Vertrag ab Jänner 2013) sowie der 18-jährige Nigerianer Bright Edomwonyi.

Aber auch am heutigen Freitag, dem letzten Tag der Sommerübertrittszeit, hat sich bei Österreichs Meister noch einiges getan. Die medizinische Abteilung hatte jedenfalls viel Arbeit.

Am Donnerstag war Isaac Vorsah zu letzten Tests in Salzburg. Der 24-jährige Ghanaer, den Rangnick 2007 schon nach Hoffenheim geholt hatte, wurde als Ersatz für den verletzten David Mendes als neuer Mann vor der Abwehr verpflichtet. Die Ablösesumme soll vier Millionen Euro betragen.