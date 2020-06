Saison-Finish: Bundesliga im Brennpunkt

Was in Deutschland ganz normal ist, wird in Österreich teils argwöhnisch beäugt. Ein Spieler kickt gegen den Verein, für den er nächste Saison auflaufen wird. Beispiel Deutschland: Gladbachs Reus spielte gegen seinen künftigen Klub Dortmund – kein Problem. Beispiel Österreich: Salzburg hat die Verpflichtung von Mattersburgs Ilsanker bekannt gegeben. Noch vor dem Spiel am Samstag. Trainer Franz Lederer sagt: "Das wird in Österreich zu hoch gespielt, wie der Schelm eben so denkt. Das sind Profis. Wenn er spielt, dann soll er ihnen beweisen, was er drauf hat." Das Wenn soll heißen, dass er sich nicht ganz sicher war, ob er den 22-Jährigen tatsächlich einsetzt.

Mattersburg ist mit ein Grund, warum sich Salzburg in der Tabelle noch nicht abgesetzt hat. Zwei der drei Spiele wurden verloren, nur ein mageres 0:0 wurde erreicht. Trainer Moniz will nicht von einem Angstgegner sprechen, gesteht aber: "Fakt ist, dass wir gegen die Burgenländer in den letzten vier Spielen unter mir als Trainer praktisch keine Chancen erarbeitet haben."