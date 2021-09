Sabitzer ist "bereit" für die Bayern

Neo-Bayer Marcel Sabitzer ist für das Wiedersehen mit Leipzig gerüstet. Drei Tage vor dem Bundesliga-Hit am Samstag (18.30 Uhr) in Leipzig ließ der 27-Jährige keine Zweifel offen, dass er sich für die Partie aufdrängen will.

„Ich habe seit Dienstag gut trainiert. Ich weiß, dass Qualität auf meiner Position vorhanden ist. Aber ich bin bereit, wäre da“, sagte Sabitzer bei seiner Präsentation in München am Donnerstag.

Sabitzer sieht sich beim deutschen Rekordmeister vorerst als Herausforderer. Einen Platz in der Start-Elf von Trainer Julian Nagelsmann könne er nach seinem späten Wechsel um kolportierte 15 Millionen Euro nicht gleich anmelden. Natürlich könne er davon profitieren, den Bayern-Coach und dessen Spielidee noch aus Leipzig zu kennen, merkte Sabitzer an.