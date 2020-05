Ruttensteiner: "Keine Genugtuung"

Der Coach ärgerte sich vor allem darüber, dass man die angeschlagenen Vogts-Schützlinge kurzfristig noch einmal stark gemacht habe. "Doch wir haben auch nicht gegen irgendwen gespielt. Die Aserbaidschaner haben daheim die Türkei geschlagen und gegen Belgien unentschieden gespielt. Dass wir sie so deutlich besiegen, hätte ich mir vor dem Match nicht erträumen lassen."



Nun geht es in Kasachstan um seine weiße Weste in der Interims-Ära II. "Der Kunstrasen in Astana ist noch schneller und der Gegner vom Niveau her ziemlich ähnlich wie Aserbaidschan", sagte er vor dem Dienstag-Match.