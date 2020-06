Russlands Sturmlauf in den Favoritenkreis

"Das war der erste von sechs Schritten zum Titel", sagte Dsagojew, der nach seiner starken Vorstellung zum "Man of the Match" gekürt wurde, forsch. Dass der 21-jährige Jungstar immer noch in seiner Heimat spielt, hat er seinem Eigensinn zu verdanken. Topklubs wie Milan, Juventus und Arsenal hatten schon vor Jahren Interesse an Dsagojew bekundet, allerdings von einer Verpflichtung Abstand gewonnen. Denn der eigenwillige, impulsive Offensivgeist ist die Unberechenbarkeit in Person. Nach einer verbalen Entgleisung wollte ihn ZSKA Moskau im Vorjahr sogar bereits verkaufen.

Advocaat war jedenfalls mit Dsagojew und seiner Mannschaft zufrieden. "Es hat sich ausgezahlt, dass wir in der Vorbereitung nur ein Mal trainiert haben", sagte der "kleine General" in Richtung seiner Kritiker, die ihm vor dem Turnier zu lasche Arbeit vorgeworfen hatten. Überbewerten wollte der 64-Jährige den Erfolg aber nicht. Stattdessen übte er auch Kritik an seinem Team. "Wir haben zu viele Chancen ausgelassen und zu Beginn zu ängstlich agiert", bemängelte der ehemalige Gladbach-Coach.