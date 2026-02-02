Fußball

FIFA will Rückkehr von russischen Teams: "Verbot hat nichts gebracht"

Conmebol celebrates Alejandro Dominguez for his 10th anniversary as head of the organization, in Asuncion
FIFA-Präsident Gianni Infantino spricht sich für die Teilnahme von russischen Teams an internationalen Wettbewerben aus. Auch die UEFA regte mehrfach Lockerungen an.
02.02.26, 18:20

FIFA-Chef Gianni Infantino will russischen Teams wieder die Teilnahme an internationalen Wettbewerben ermöglichen. "Oh, auf jeden Fall. Das müssen wir. Ja ... zumindest auf Jugendebene. Dieses Verbot hat nichts gebracht", antwortete der Präsident des Fußball-Weltverbands FIFA auf die Frage in einem Interview des britischen Senders Sky, ob die FIFA ihr Verbot aufheben sollte. "Es hat nur zu mehr Frustration und Hass geführt", so Infantino.

Gefährdung der "Integrität des Wettbewerbs"

Die FIFA und die Europäische Fußball-Union UEFA hatten russische Teams von allen internationalen Wettbewerben ausgeschlossen. Formal geschah dies jedoch nicht als Reaktion auf den militärischen Überfall auf die Ukraine, sondern aufgrund der Gefährdung der "Integrität des Wettbewerbs", wie es in der fußball-politischen Sprache heißt.

"Diskriminierend": Russland wütet gegen Ausschluss durch FIFA und UEFA

Auch UEFA-Präsident Aleksander Ceferin hatte den Ausschluss russischer Jugendteams von offiziellen Wettbewerben mehrfach kritisch hinterfragt und Lockerungen angeregt. Der Slowene begründete dies damit, dass die junge russische Generation sonst international dauerhaft isoliert werde.

