Russische Fußball-Teamspieler prügeln sich im Moskauer Cafe

Die russischen Fußball-Nationalspieler Alexander Kokorin und Pawel Mamajew sollen in Moskau in einem Cafe mehrere Menschen angegriffen und verletzt haben. Gegen sie wird ermittelt. Russlands Sportminister Pawel Kolobkow drohte am Dienstag mit der ganzen Strenge des Gesetzes. Die Fußballer müssten mit dem Ausschluss aus der Nationalmannschaft rechnen.

Kolobkow verwies auf ein Video, das in russischen Medien verbreitet wurde, und zeigt, dass die beiden Fußballer am Montag in einen handfesten Streit verwickelt waren. Ein Beamter des Industrie- und Handelsministeriums wurde laut Berichten beim Disput mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Mann soll die offenbar betrunkenen Fußballer laut Zeugen angehalten haben, leiser zu sein. Er soll aufgrund seiner asiatischen Wurzeln auch rassistisch beleidigt worden sein.