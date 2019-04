Schiedsrichter-Assistent macht seiner Kollegin Heiratsantrag

Wir lehnen uns vermutlich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn wir Folgendes behaupten: Die Fußball-Schiedsrichter sind keine Sympathieträger. Vielleicht ändert nun eine Szene aus Rumänien etwas am Image der Leute, die auf Fußballplätzen für Recht und Ordnung sorgen sollen.

Vor dem Anpfiff der Partie zwischen ACS CAO 1910 Oradea und CS Diosig in der vierthöchsten Spielklasse Rumäniens sorgte ein Schiedsrichter-Pärchen für eine herzerwärmende Szene. Marius Matica, so der von lokalen Medien überlieferte Name des 22-Jährigen, ging kurz in die Knie und machte seiner um ein Jahr jüngeren Kollegin Gyorgyi Duma einen Heiratsantrag. Ein paar Freunde machten auf den Rängen mit und hielten Pappkartons mit der Frage "Willst du meine Frau werden?" hoch. Ihrer Reaktion zufolge sagte die Dame wohl "Ja!"

So etwas nennt man wohl Romantik.