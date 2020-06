Rufzeichen & offene Fragen nach dem 2:0

! Torerfolg: Die Eindrücke von Marcel Koller waren durchwegs positiv. "Wir hatten einen guten Start und zwei Tore erzielt, was ja nicht unwichtig ist."



! Wille: Nicht nur das taktische Verhalten in der Abwehr hat Koller gefallen. "In der Defensive haben wir mit viel Leidenschaft und Willen gespielt."



! Fortschritte: "Es hat sich etwas entwickelt seit November", sagte Koller. Man habe einen klaren Stamm und dadurch auch einige Alternativen im Kader. "Wir haben jetzt 30, 35, vielleicht 40 Spieler, die harmonieren."



? Das kleine Ding: Koller: "Die Defensive ist einfacher zu organisieren. In der Offensive kommt da noch das kleine Ding dazu. Da braucht es Technik und eventuell Dribbelkünste."



? Ballverluste: "Ich kann den Spielern nicht böse sein, wenn sie schnell nach vorne spielen. Das fordere ich ja", sagte Koller. Bei Ballbesitz aber: "Da brauchen wir mehr Ruhe, und wir müssen uns mehr in der Hälfte des Gegners festsetzen."



? Kaderänderungen: Arnautovic wird wohl fürs Deutschland-Spiel fit werden, Alaba eventuell. Koller: "Aber wir wollen diese 23 Spieler beisammenhalten."