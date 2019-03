Rückkehrer Lionel Messi fehlt Argentinien verletzt

Lionel Messi muss wegen einer Schambein-Entzündung eine Zwangspause einlegen. Der fünfmalige Weltfußballer fehle dem Nationalteam wegen der Verletzung am Dienstag im Testspiel in Marokko, gab der argentinische Verband bekannt.

Unklar blieb vorerst, ob der Offensivspieler des FC Barcelona auch um seinen Einsatz im Champions-League-Viertelfinale gegen Manchester United im April bangen muss. Messi hatte erst am Freitag sein Comeback in Argentiniens Nationalteam gegeben, beim 1:3 gegen Venezuela in Madrid aber eine Enttäuschung erlebt. Der 31-Jährige spielte in der Partie durch.