Ronaldo hadert mit dem Pech

Zornig ließ Superstar Cristiano Ronaldo seinen Frust am eigenen Trikot aus und stürmte entnervt in die Katakomben. Trainer Paulo Bento blickte noch lange missmutig in den Nachthimmel von Lwiw.



Eine achtbare Vorstellung zum EM-Auftakt gegen die Himmelsstürmer von Joachim Löw brachte den Portugiesen am Ende gar nichts ein außer ein paar lobenden Worten vom Gegner und in den Zeitungen. "Was wir jetzt nur noch machen können, ist weiter voll an uns zu glauben", sagte Bento nach dem 0:1 in der Nacht zum Sonntag niedergeschlagen.