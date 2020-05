Roland Linz begleitete seine ehemaligen Kollegen

Freundlich wurde die Austria gestern von Porto empfangen, vor allem meteorologisch bei 14 Grad. Am Abend absolvierten die Wiener die finale Trainingseinheit im Estádio do Dragão, das für 50.399 Zuschauer Platz bietet. Mit dabei war Roland Linz, allerdings nur als Zuschauer.

Der Ex-Austrianer begleitete seine ehemaligen Kollegen auf der Reise und kennt den Tempel des Fußballs, hat er doch mit Boavista Porto dort einige Derbys absolviert. Für Linz, dessen Vertrag in Thailand noch eine Saison läuft, war der Ausflug nach Porto eine Rückkehr in seine zweitliebste Stadt. „In Wien fühle ich mich am wohlsten. Aber hier hatte ich ein wunderschönes Jahr.“

Vor einigen Jahren wäre er knapp vor der Heim-EURO beinahe bei Porto gelandet. „Mit dem Verein war schon alles ausverhandelt, dann konnten sich aber die Klubs nicht einigen.“