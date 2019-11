Riesen-Party in Rio nach 2 Titeln innerhalb 24 Stunden

Nach dem Sieg gegen River Plate im Finale des Copa Libertadores ist Flamengo von hunderttausenden Fans in Rio de Janeiro begeistert empfangen worden, indem die Anhänger die Straßen am Zuckerhut in ein rot-schwarzes Jubelmeer verwandelten. Der Lastwagen mit den Siegern des Wettbewerbes benötigte mehr als vier Stunden um die 2,5 Kilometer lange Strecke zu durchqueren.