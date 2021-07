Ried will Salzburg ein Bein stellen

Red Bull Salzburg ist in der Fußball-Bundesliga so richtig in Fahrt und will sich auch im Auswärtsspiel bei der SV Ried am Samstag (18.30 Uhr) nicht stoppen lassen. Der Titelverteidiger gewann sieben der jüngsten acht Partien, mit einem weiteren Erfolg würde er aus eigener Kraft die Chance am Leben erhalten, in der 18. Runde am 2. Dezember im Heimspiel gegen Tabellenführer Austria (am Samstag gegen Mattersburg) an den Wienern vorbeizuziehen.

Der Liga-Schlager ist für die Salzburger momentan aber noch kein Thema, die volle Konzentration gilt dem Trip ins Innviertel. "Das Spiel gegen Ried ist genauso wichtig wie das gegen Austria Wien", betonte Georg Teigl. Der 21-Jährige hat sich mit seinem Treffer zum 2:0-Endstand im Duell mit Wacker Innsbruck einen Platz in der Startformation erkämpft, er wird für den angeschlagenen Kevin Kampl zum Zug kommen.