Ried will Legias Party vermiesen

Rückblende.



Vor einem Jahr stand die SV Ried eigentlich schon mit zwei Beinen neben jenem Bewerb, der sich Qualifikation zur Europa League nennt. Ein 2:0 nahmen die Oberösterreicher mit nach Kopenhagen, um auswärts gegen Bröndby mit 0:4 fast hoffnungslos in Rückstand zu geraten. Doch es sollten die beiden rettenden Treffer gelingen. Ried verlor zwar 2:4, war aber im Play-off für die Gruppenphase.



Am Donnerstag (19.00/ ORF eins in Konferenz) heißt es bei Legia Warschau einen 2:1-Vorsprung zu verteidigen. Dies bedeutet: Ried kann sich auf eine Kontertaktik verlegen, die der Mannschaft von Trainer Heinz Fuchsbichler ohnehin besser zu liegen scheint. "Das ist ein kleiner Vorteil. Auch wenn ich weiß, dass in Warschau einiges auf uns zukommen wird", meint der Coach. Ein Beispiel: In der zweiten Qualifikationsrunde ging der lettische Vertreter Metalurgs Liepajas in Warschau sang- und klanglos 1:5 unter.



Ausverkauft wird das Legia-Stadion, das 30.000 Platz bietet, nicht sein. Immerhin waren bis Mittwoch 10.000 Karten weg. "Egal, wir wollen ihnen jedenfalls die Party vermiesen", sagt Mittelfeldspieler Anel Hadzic.



Personelle Sorgen hat Trainer Fuchsbichler derzeit nicht. Rene Gartler, Torschütze im Hinspiel, wird wohl wieder als Solospitze agieren und den Vorzug gegenüber dem Spanier Guillem erhalten.