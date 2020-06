Ried lockt Wiener Neustädter Duo

Eine entscheidende Woche wartet auf Ried mit dem Sonntagsschlager gegen Rapid und dem Cup-Halbfinale gegen die Austria am Mittwoch. "Nach diesen beiden Heimspielen wissen wir, ob mit einer Europacup-Teilnahme geplant werden kann. Dann beginnen auch die Gespräche mit möglichen Trainern", erklärt Ried-Manager Stefan Reiter. In der Kaderplanung sind die Innviertler schon weiter.



"Ich bin zuversichtlich, dass Andreas Schicker und Mario Reiter zu uns kommen", sagt Reiter über die beiden ablösefreien Wiener Neustädter. Während Schicker die Lücke an der linken Außenbahn schließen soll, lässt das Interesse am defensiven Mittelfeldspieler Reiter auf einen Verkauf von Anel Hadzic schließen. Doch der Manager verneint: "Es gibt kein Angebot. Aber es ist gut möglich, dass der neue Chefcoach vom 3-3-3-1-System abweicht. Und dann brauchen wir einen Mann mehr im Zentrum."



Eine Lücke im Zentrum beschäftigt auch Rapid-Trainer Peter Schöttel nach der Sperre von Heikkinen und der Handverletzung von Prager. "Thomas kann mit seiner geschienten Hand trainieren, aber für einen Matcheinsatz bin ich noch skeptisch." Gut möglich, dass Kulovits im Zentrum alleine aufräumen soll.