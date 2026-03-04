Kein Durchblick in Ried: Nebel verhindert das Halbfinale

Riad in Saudi-Arabien hätte gutes Fußballwetter anzubieten gehabt, Ried im Innkreis brachte nur Nebulöses zustande. Weil in Oberösterreich der Nebel den Durchblick den Protagonisten verweigerte, konnte das Oberösterreich-Derby zwischen Ried und dem LASK nicht angepfiffen werden.

Im zweiten Halbfinale des ÖFB-Cup konnte somit kein Sieger und Finalist ermittelt werden. Sensationsfinalist Altach muss daher noch warten, wer sich am 1. Mai in Klagenfurt den Vorarlbergern entgegenstellt.

Vorerst war nicht klar, wann das Spiel nachgetragen werden könnte. Ein möglicher Termin wäre Donnerstag, damit man einerseits zeitnah den zweiten Finalisten ermitteln kann, andererseits aber noch genügend zeitlichen Abstand zu den entscheidenden Spielen am Sonntag in der Bundesliga hätte.