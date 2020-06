Ried besiegt Legia Warschau

Den ersten Schlagabtausch vor dem Europacup-Duell hatte es schon vor Anpfiff gegeben. Sieben polnische Fans wurden festgenommen, weil sie ihre Graffiti-Künste an einer Autobahnbrücke unter Beweis stellten.



600 Polizisten aus dem Innviertel passten dann im Stadion in einem Head-to-Head auf 600 mitgereiste Legia-Fans auf, die sich wiederum von der positiven Seite präsentierten und ihre Mannschaft lautstark und mit farbenfroher Choreografie anfeuerten. Und das, obwohl ihr Team vor der Gästetribüne in Rückstand geriet.