Ried 1:4 in Mattersburg

Nicht wenige in Ried träumten vom ersten Meistertitel zur 100-Jahre-Feier. Dies dürfte ein Traum bleiben: Nach dem 1:4 in Mattersburg, der zweiten Pleite im Früh-jahr, muss der Herbstmeister aufpassen, dass man in der Tabelle nicht durchgereicht wird.



Fast 30 Minuten war die Partie dahingeplätschert. Dann weckte Potzmann bei seinem Bundesliga-Startelf-Debüt mit einem Weitschuss zumindest seine Mattersburger Kollegen auf (29.).



Die Burgenländer blieben am Drücker und gingen noch vor der Pause in Führung. Farkas erzielte in seinem 65. Bundesligaspiel sein erstes Tor, allerdings unter Mithilfe von Ried-Keeper Gebauer (37.).