Ried 1:1 bei Schachtjor Soligorsk

Die Rieder hatten gewusst, was sie in der weißrussischen Stadt Soligorsk erwarten wird. "Das ist ein Arbeitervolk. Die hauen auf alles, was sich bewegt", hatte Thomas Gebauer vor dem Hinspiel in der 2. Qualifikationsrunde der Europa League gemeint.



Und der Ried-Keeper sollte recht behalten. Die Spieler von Schachtjor Soligorsk brachten gleich eine harte Note in die Partie. Mit drei schweren Fouls in den ersten fünf Minuten wollten sie die Rieder, bei denen mit Reiter, Schicker und Gartler drei Neuzugänge begannen, einschüchtern.