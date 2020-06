Rennen um Champions-League-Millionen

Martin Stranzl kann das nicht von sich behaupten. Der 32-Jährige startete erst am vergangenen Samstag mit dem 2:0-Sieg im DFB-Pokal gegen Alemannia Aachen in die Saison. Wie gewohnt spielte der Routinier in der Mönchengladbacher Innenverteidigung durch. Heute bekommen es die Borussen, die sich mit Rang drei in der Meisterschaft für das Play-off zur Champions League qualifiziert haben, mit Dynamo Kiew zu tun (20.45 Uhr, Puls4 live). Die Borussen haben nach dem Verkauf von Marco Reus an Dortmund um 17 Millionen Euro ordentlich nachgerüstet, um das Unternehmen Königsklasse auch wirklich in die Tat umsetzen zu können.

So kam mit Alvaro Dominguez ein neuer Innenverteidiger. Der Spanier wurde um sieben Millionen von Atletico Madrid geholt und spielte bereits gegen Aachen neben Stranzl in der Abwehr. In der Offensive verstärkte sich Gladbach mit Mittelstürmer Luuk de Jong, der um zwölf Millionen Euro von Twente Enschede aus den Niederlanden kam. Für das zentrale Mittelfeld holte man Dragovic-Freud Granit Xhaka um 8,5 Millionen vom FC Basel.

Aber auch beim heutigen Gegner Kiew spielte das liebe Geld bei der Zusammenstellung der Mannschaft nicht wirklich eine bedeutsame Rolle. Die Ukrainer holten etwa Niko Kranjcar für sieben Millionen von Tottenham. Dazu kamen noch der Brasilianer Raffael von Hertha BSC und der Argentinier Marco Ruben von Villarreal um jeweils acht Millionen Euro.

Bei einem Ausscheiden im Play-off wartet immerhin die Teilnahme an der Europa League. Ein schwaches Trostpflaster, bedenkt man allein die Antrittsgage von rund 7,2 Millionen für jeden Teilnehmer in der Champions League.