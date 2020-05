Remis in Wiener Neustadt

Außenseiter Wr. Neustadt war gegen die zuletzt so starken Rieder schon früh in Führung gegangen. Reiter, der Ende August bei den Innviertlern als Neuzugang im Gespräch gewesen war, traf schon in der zweiten Minute aus einem haltbaren Weitschuss. Es war das erste Tor der Niederösterreicher nach einer ganzen Saison ohne einen einzigen Torerfolg gegen Ried.



Erst mit dem glücklichen Ausgleich fanden die Innviertler ins Spiel, das danach durchaus ausgeglichen war. Chancen hatten beide Mannschaften.



Erfolgreich waren zunächst die Gäste. In der 72. Minute konnte Ried in Führung gehen, Lexa traf per Kopf zum 2:1.



Aber so stand es nur drei Minuten, denn Mario Reiter traf wieder - dieses Mal mit einem abgefälschten Weitschuss - 2:2.



Dabei blieb es auch. Abstiegskandidat Wr. Neustadt sammelte den bereits neunten Punkt.