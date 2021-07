Remis für Schalke, Sieg für ManU

Christian Fuchs und Schalke 04 haben in der Europa League alle Chancen auf den Aufstieg ins Achtelfinale: Die Gelsenkirchner holten im Hinspiel beim tschechischen Meister Viktoria Plzen ein glückliches 1:1.



Das so wichtige Tor für Schalke erzielte Klaas-Jan Huntelaar (75.), der nach einem Gestochere im Strafraum aus vier Metern einschob. Die Heimelf war durch Vladimir Darida (22.) verdient in Führung gegangen und hatte durch Marek Bakos (60.) außerdem nur die Außenstange getroffen. Fuchs, dessen Einsatz wegen Schmerzen im Oberschenkel unsicher war, spielte für Schalke durch.



Die Weichen auf Aufstieg hat auch Manchester United mit einem 2:0-Sieg bei Ajax Amsterdam gestellt: Die "Red Devils" fanden in Amsterdam zunächst nur schwer ins Spiel. Ajax hielt die Partie eine Hälfte lang offen. Ashley Young (59.) und Javier Hernandez (85.) bescherten United aber doch noch einen Abend nach Maß.