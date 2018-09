Rekordspieler Sonnleitner: „Drei Rekordmeister – das hat was“

Rekord um Rekord: Mit dem hart erkämpften und auch erzitterten Aufstieg gegen FCSB hat Rapid die Bilanz in K.o.-Duellen zur Europa League auf 14:1 geschraubt – Bestwert in Europa, lediglich Helsinki (2014) verhindert die weiße Weste.

Der siebente Einzug in die Gruppenphase wurde – angesichts der Setzung in Topf 2 – mit einem harten, aber spannenden Los belohnt: Wie beim Gruppensieg 2015 geht es gegen den spanischen Stammgast Villarreal. Aus Topf 3 wartet mit Spartak Moskau eine der höchsten Hürden, in Runde 1 daheim. Und aus Topf 4 mit den Glasgow Rangers der attraktivste Gegner, in Runde 2 im ersten Auswärtsspiel.

Mario Sonnleitner kombiniert: „Drei Rekordmeister in einer Gruppe – das hat was.“ Neben Rapid führen die Rangers in Schottland und Spartak in Russland diese Wertung an. Der Goldtorschütze von Bukarest verteidigt ebenfalls einen Rekord: Mit 31 Spielen in der Europa League liegt er europaweit auf Platz eins, einen Einsatz vor Andreas Ulmer.

„Über die Rangers haben wir uns alle gefreut, das wird cool. Villarreal haben wir damals zwar 2:1 geschlagen, aber da gab’s keine Freude“, verrät Stefan Schwab, der sich „vor allem zuhause etwas ausrechnet.“ „Sehr interessant, aber schwierig“, sagt Goran Djuricin zur Gruppe. Die von „Fans“ öfters despektierlich verwendete Bezeichnung „Trainerlehrling Gogo“ trifft auf Rangers-Coach Steven Gerrard, 38, tatsächlich zu: Die Liverpool-Legende ist erst seit einem Jahr Trainer.