Rehhagel: "Ich bin das Gesetz"

Otto Rehhagel ist wieder da. Am Sonntag betrat er die Bühne Bundesliga mit seiner ersten Pressekonferenz als Feuerwehrmann von Hertha BSC Berlin in gewohnter Manier: "Wenn einer die Regeln nicht beachtet, muss er das vorher sagen. Alle müssen ihr Ego in den Hintergrund stellen", betonte der 73-Jährige.



"Tag und Nacht müssen die Spieler an die nächsten Spiele denken", forderte Rehhagel vom Österreicher Marco Djuricin und seinen Kollegen. "Dazu gehört, dass man auch außerhalb die Dinge an die Seite stellt."