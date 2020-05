Hinteregger erlitt Augenhöhlenwandbruch

Sein Teamkollege Isaac Vorsah ist nach seinem Ausschluss im Schlager der Bundesliga am Sonntag bei Tabellenführer Austria Wien (1:1) nur für ein Spiel gesperrt worden. Der 24-jährige Ghanaer hatte bereits vor der Pause einen Torraub gegen Alexander Grünwald begangen und diesem damit per Elfmeter das 1:0 ermöglicht. Der Strafsenat sah am Dienstag von einer längeren Sperre ab. Vorsah fehlt dem Meister damit nur am Sonntag zu Hause gegen den Tabellendritten Sturm Graz.