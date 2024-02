Real-Star Bellingham nach Eklat mit Teamkollegen unter Beschuss

Der Eklat rund um die ehemaligen Nationalteam-Kollegen Jude Bellingham und Mason Greenwood nach dem 2:0 von Real Madrid bei Getafe nimmt größere Ausmaße an, als anfangs gedacht. In dem Match am Donnerstagabend soll der Jungstar von Real Madrid den Gegenspieler einen "Vergewaltiger" (rapist, Anm.) genannt haben. Das sei auf TV-Aufzeichnungen zu sehen.